Gaza, la disperazione del Programma alimentare: gli aiuti non riescono ad arrivare alla popolazione

globalist Modifica articolo

8 Dicembre 2023 - 23.35

ATF

Carl Skau, vicedirettore del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (WFP), è stato a Gaza e dipinge un quadro desolante degli aiuti umanitari che non riescono a raggiungere i bisognosi.

Una dichiarazione rilasciata dall’agenzia, un resoconto di prima mano scritto da Skau, è una lettura deprimente e mostra come gli operatori umanitari si trovino ad affrontare difficoltà quasi impossibili per continuare a fornire aiuti di fronte a un assalto incessante da parte dell’esercito israeliano:

“Niente mi ha preparato alla paura, al caos e alla disperazione che abbiamo incontrato”, ha scritto.

Confusione nei magazzini, nei punti di distribuzione con migliaia di disperati affamati, nei supermercati con gli scaffali vuoti e nei rifugi sovraffollati con bagni scoppiati. Il tonfo sordo delle bombe ha fatto da colonna sonora ai nostri giorni.

Durante una distribuzione di cibo [punto], una donna mi ha detto che viveva con altre nove famiglie in un appartamento. Di notte dormono a turno perché non tutti possono sdraiarsi allo stesso tempo.

Ha elogiato le squadre del WFP per aver svolto un “lavoro incredibile” all’interno di Gaza mentre attraversavano “un’immensa crisi umanitaria, cercando allo stesso tempo di affrontare quella crisi”. Ha detto che finora l’agenzia ha raggiunto più di un milione di persone con cibo.

Lavorano con risolutezza ogni giorno per prevenire la fame tra gli abitanti di Gaza e continuare a trovare soluzioni creative, nonostante la paura per le loro vite e le numerose sfide.

“Ma questo non è più sostenibile”, ha detto:

Con il crollo della legge e dell’ordine, qualsiasi operazione umanitaria significativa è impossibile. Con solo una frazione delle scorte alimentari necessarie in arrivo, una fatale assenza di carburante, interruzioni dei sistemi di comunicazione e nessuna sicurezza per il nostro personale o per le persone che serviamo durante la distribuzione del cibo, non possiamo svolgere il nostro lavoro. La gente a Gaza è disperata. Puoi vedere la paura negli occhi di donne e bambini. Gli abitanti di Gaza vivono stipati in rifugi insalubri o per strada mentre l’inverno si avvicina, sono malati e non hanno abbastanza cibo.

​